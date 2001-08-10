На Сахалине самозанятым предлагают финансовую поддержку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два дня осталось до окончания отбора на предоставление финансовой поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Меры финансовой поддержки для самозанятых предоставляются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и реализуются по муниципальной программе "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы".

К категории самозанятых относятся граждане, зарегистрированные в установленном порядке с использованием мобильного приложения «Мой налог» на сайте http://npd.nalog.ru и получающие доход от своей профессиональной деятельности. Например, от репетиторских услуг или ремонтных работ и т. д. У самозанятых не может быть наемных работников.

- На сегодняшний день в Южно-Сахалинске зарегистрировано более 4 тысяч самозанятых. Мы очень надеемся, что при поддержке администрации областного центра в нашем городе появится еще больше инициативных и самозанятых горожан, - отметил директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Плательщики специального налогового режима вправе претендовать на получение субсидии в размере 50 тысяч рублей на возмещение 90% произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с профессиональной деятельностью:

- на оплату стоимости аренды помещения (за исключением субаренды);

- на приобретение основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов);

- на оплату расходных материалов;

- на оплату стоимости обучения.

Информация о порядке и условиях проведения отбора доступна для ознакомления на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Прием документов осуществляет отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития (улица Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет №2) до 26 апреля 2022 (включительно) года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:15 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефону: 300-594 (добавочные 2-5).