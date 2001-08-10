Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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11:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине самозанятым предлагают финансовую поддержку

На Сахалине самозанятым предлагают финансовую поддержку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два дня осталось до окончания отбора на предоставление финансовой поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Меры финансовой поддержки для самозанятых предоставляются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и реализуются по муниципальной программе "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы".

К категории самозанятых относятся граждане, зарегистрированные в установленном порядке с использованием мобильного приложения «Мой налог» на сайте http://npd.nalog.ru и получающие доход от своей профессиональной деятельности. Например, от репетиторских услуг или ремонтных работ и т. д. У самозанятых не может быть наемных работников.

- На сегодняшний день в Южно-Сахалинске зарегистрировано более 4 тысяч самозанятых. Мы очень надеемся, что при поддержке администрации областного центра в нашем городе появится еще больше инициативных  и самозанятых горожан, - отметил директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Плательщики специального налогового режима вправе претендовать на получение субсидии в размере 50 тысяч рублей на возмещение 90% произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с профессиональной деятельностью:

- на оплату стоимости аренды помещения (за исключением субаренды);

- на приобретение основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов);

- на оплату расходных материалов;

- на оплату стоимости обучения.

Информация о порядке и условиях проведения отбора доступна для ознакомления на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Прием документов осуществляет отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития (улица Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет №2) до 26 апреля 2022 (включительно) года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:15 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефону: 300-594 (добавочные 2-5).

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