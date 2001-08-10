В Южно-Сахалинске на улице Сахалинской появятся выделенная полоса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На ул. Сахалинской будет организована выделенная полоса для общественного транспорта и машин экстренных служб, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор центра развития городской среды Василий Вишневский, изменения организации движения по ул. Сахалинской и Холмскому шоссе предусматривают переразметку полос. Так, по Сахалинской в восточном направлении добавится вторая полоса для проезда через перекресток с ул. Ленина прямо. Новая разметка будет нанесена после завершения ямочного ремонта улицы, который запланирован на май.
На участках от ул. Ленина до Холмского шоссе с южной стороны появится выделенная полоса (с разрывами в районе моста).
- В планах администрации города на этот год сделать около семи километров выделенных полос на нескольких улицах для обеспечения беспрепятственного движения специальных служб, в том числе машин скорой помощи, и общественного транспорта. Как показал опыт прошлого года, внедрение выделенной полосы на ул. Ленина сократило время в пути для общественного транспорта. Это удобно для пассажиров, - сказал Василий Вишневский.
Также в рамках развития ул. Сахалинской и для снижения нагрузки от железнодорожного транспорта осенью планируется внедрить адаптивное управление на четырех перекрестках в границах от ул. Железнодорожной до ул. Амурской. Специальные индуктивные детекторы, встроенные в дорожное полотно, будет проводить анализ дорожно-транспортной ситуации и автоматически передавать команду светофору переключаться на зеленый свет на самых загруженных направлениях.
Напомним, жители могут отправлять свои предложения по развитию городской среды через форму обратной связи на сайт www.тутбудет.рф/a-polosa.
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