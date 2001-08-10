Половина Сахалинской области уже заключила контракты на ремонт во дворах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подрядные организации определены в Томаринском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Невельском, Ногликском, Смирныховском, Поронайском и Северо-Курильском районах. В остальных муниципалитетах объявлены конкурсные процедуры, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
- Как только установятся благоприятные условия, подрядчики приступят к работам. Задача – создать комфортные условия проживания для людей. К ее решению мы подходим комплексно: благоустраиваем дворы и скверы, капитально ремонтируем дома, приводим в порядок подъезды, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Какие дворовые территории благоустраивать в этом году, выбирали сами жители. В опросе приняли участие 1167 сахалинцев и курильчан. Адресный перечень участников проекта размещен на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе «Формирование комфортной городской среды».
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин отметил, что «1000 дворов» – та программа, которая позволит провести комплексный ремонт придомовых территорий с обязательным учетом пожеланий и предложений жителей. Островные единороссы готовы проконтролировать ход ремонта, проследить за выполнением всех наказов сахалинцев.
– Для меня встречи с жителями округа во дворах – неотъемлемая часть работы. На протяжении многих лет я на выходных объезжаю придомовые территории, разговариваю с южносахалинцами о проблемах, фиксирую их, беру на контроль, и совместно с городской администрацией, министерством ЖКХ решаем вопросы. Знаю, что так делают и коллеги по партии. И это очень удобный формат, на месте познакомиться с проблемами, обязательно выслушать жителей и их пожелания. В итоге они получают именно тот двор, который всех устраивает – с лавочками, детской и спортивной площадками, пешеходными дорожками, зелеными зонами. Обязательно такая практика должна быть при реализации программы «1000 дворов», будем контролировать, – подчеркнул Андрей Хапочкин, который также является региональным координатором партийного проекта «Городская среда».
Программа «1000 дворов» запущена по инициативе вице-премьера – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева. Она охватывает все дальневосточные регионы. Программа призвана обновить городскую инфраструктуру с применением современных технологий и создать пространства для отдыха рядом с домом. В рамках «1000 дворов» по просьбе жителей создаются площадки с оборудованием для игр и спорта, обустраиваются пешеходные зоны и велодорожки, производится озеленение территорий.
Из федерального бюджета на ремонт дворов Сахалинская область получит 418 миллионов рублей. Их направят на реконструкцию более 60 дворовых площадок.
Отметим, всего на островах по областной и федеральной программам в этом году капитально отремонтируют 125 дворов. Кроме того, по поручению губернатора Валерия Лимаренко текущий ремонт охватит не менее 700 придомовых территорий. Их приведут в порядок за счет бюджета области. Сообщить о ямах в своих дворах жители островного региона могут с помощью Сахалин.онлайн. На портале можно отследить ход ремонта и оставить обратную связь по качеству проведенных работ.
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