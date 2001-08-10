В Южно-Сахалинске дошкольники сдавали нормы ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел областной этап XII Спартакиады среди учащихся дошкольных учреждений пятиборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). В нем приняли участие 12 команд из детских садов Макарова, Холмска, Анивы, Корсакова и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Многие инструкторы в садах популяризируют комплекс, рассказывают ребятам, как правильно выполнять упражнения, и способствуют их физическому развитию. Детям это интересно, появляется стимул заниматься спортом, - рассказала инструктор-методист регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Александра Толстихина.

Дошколята испытывали свои возможности в пяти упражнениях – отжиманиях от пола, подъемах туловища из положения лежа, прыжках в длину с места, метаниях мяча и наклонах туловища. По словам инструктора по физической культуре холмского детского сада "Ромашка" Виктории Ермаковой, подготовка к спартакиаде началась за 3 недели. Дети оттачивали спортивные навыки по 30 минут каждый день.

- Старались, тренировались, но без ошибок не обошлось. Значит нужно работать над техникой. Детям сложно понять и запомнить некоторые мелочи. Например то, что нельзя отрывать таз от пола во время подъёмов туловища. Будем работать над этим и все получится, - поделилась впечатлениями Виктория Ермакова.

По результатам пятиборья первое место спартакиады завоевала команда МАДОУ №19 (Южно-Сахалинск). Второе место у детского сада №58 (Южно-Сахалинск), бронза – у МАДОУ №42 (Южно-Сахалинск).