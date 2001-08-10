В Южно-Сахалинске ведут мониторинг кругового перекрестка у площади Славы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные на пересечении улицы Горького - Компроспекта и переулка Алтайского в порядке эксперимента организована кольцевая развязка. Дорожные столбики являются временным решением и служат ориентиром для водителей при движении по измененной схеме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, Центр развития городской среды с 2020 года осуществляет мониторинг дорожной ситуации, в том числе на указанном перекрестке. На основании полученных данных администрация Южно-Сахалинска с учетом предложенных вариантов реализует экспериментальные решения системных заторовых ситуаций.

Согласно комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД) на данном перекрестке предусмотрен светофорный объект, однако моделирование его внедрения показало, что это сильно ухудшит движение, причем во всех направлениях. В связи с чем, совместно с администрацией города и ГИБДД принято решение внедрить в качестве эксперимента круговое движение. Сейчас ведется мониторинг, как данное кольцо показывает себя на практике.

- В дневное время мы видим, что кольцо выполняет свою работу. В утренний час пик мы зафиксировали существенную нагрузку на одной из улиц: фактически пробка переместилась с Компроспекта на ул. Горького. Поэтому продолжаем внимательно следить за дорожной ситуацией на этом перекрестке, - рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

Уточним, проектная документация экспериментального кругового перекрестка разработана в соответствии с существующими нормативами и согласована в ГИБДД. Сегодня на месте работали сотрудники инспекции безопасности дорожного движения, которые осуществляли контроль за работой экспериментального пересечения, а также провели проверку на соответствие ГОСТ. Инспекторы проверяли, насколько на практике кольцо выполнено в соответствии с правилами организации дорожного движения - нарушений не зафиксировано.

В ходе мониторинга также были замечены некоторые водители, которые игнорируют новые дорожные знаки и пытаются осуществить поворот, минуя кольцо, тем самым создают аварийные ситуации.

Специалисты отмечают, что в первые три дня действительно могут возникать сложности при проезде перекрестка, водителям нужно привыкнуть к измененной схеме движения. Столбики служат подсказкой, а не помехой при движении. Практика показывает, что автомобилисты адаптируются в течение трех дней. Сейчас нужно проявлять взаимоуважение и внимательно смотреть на знаки.

Обращаем внимание, что существующая схема движения является временной. Одна из целей эксперимента — обеспечить безопасный выезд пассажирских автобусов маршрута №2, который планируют запустить в августе по улице Детской и переулку Алтайскому. Станет ли кольцевое пересечение постоянным будет известно по завершению эксперимента, который продлится до середины мая. Если кольцевая развязка покажет эффективность, впоследствии столбики на перекрестке Горького-Алтайский-Компроспект заменят на дорожную разметку.

Автомобилисты и неравнодушные жители могут высказать свои пожелания и замечания к проекту на портале Центра: http://тутбудет.рф/rings Здесь же размещена подробная информация об обосновании и предполагаемых результатах дорожного эксперимента.