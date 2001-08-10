В Южно-Сахалинске отремонтируют 23 школы и детских сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день работы проходят в двух детских садах областного центра - №8 «Журавленок» и №14 «Рябинка». О планах на текущий год по ремонту других образовательных учреждений рассказала курирующий социальные вопросы вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Елена Федорова. Различными видами и масштабами работ будет охвачено 23 объекта сферы образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Все работы в школах города мы проводим в летний каникулярный период, чтобы не пострадал образовательный процесс. Капитальный ремонт в этом году пройдет в 4 учреждениях: в школе №1 и гимназии №1 им. А.С. Пушкина обновят кровли, в школе №22 мы планируем ремонт столовой и пищеблока с заменой технологического оборудования, в здании школы №21 частично поменяют электрические сети. Также в рамках проекта «Молодежный бюджет» запланированы различные виды ремонта и благоустройства еще для 15 школ города, - рассказала вице-мэр Елена Федорова.

Что же касается капитального ремонта дошкольных учреждений, где образовательный процесс осуществляется круглый год, на время строительных работ воспитанники распределяются по другим детским садам.

- Наш детский сад закрыт с 1 февраля, с этого момента территория дошкольного учреждения передана в ведение подрядной организации, которая выполняет работы по капитальному ремонту, однако это не мешает нам наблюдать за процессом. Я нахожусь в детском саду каждый день, мы фиксируем ход ремонта, - подчеркнула заведующая МБДОУ № 8 «Журавленок» Светлана Мигачева. - Одновременно мы своими силами проводим ряд мероприятий внутри здания, чтобы дети по окончанию ремонта вернулись в обновленные и комфортные помещения.

Уточним, в саду «Журавленок» проводится замена кровли на фальцевую в объеме более 1500 квадратных метров. Также строители приступили к монтажу керамогранитной навесной фасадной системы. Это современная конструкция, соответствующая всем пожарным нормам: подрядной организации предстоит установить 2016 квадратных метров вентилируемого фасада. Также здесь заменят отмостку, пожарные лестницы и крыльца.

- Мы постоянно находимся на объекте, контролируем ход проведения работ, качество представленных материалов, соблюдение техники безопасности и сроков, - уточнил инженер по надзору за строительством МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Семенов. - На сегодняшний день подрядная организация ООО «Строй-Прогресс» выполняет работы с опережением графика, согласно контракту общий срок ремонта составляет 120 календарных дней.

Замена фасада и кровли также идет в детском саду №14 «Рябинка». Окончание запланировано к концу мая. В летний период пройдет благоустройство территорий в детских садах №2 «Березка» и №43 «Светлячок», где отремонтируют асфальтовое покрытие.