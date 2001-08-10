Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на премьеру мультфильма о лососях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В музее книги Чехова 8 апреля в 16:00 состоится премьера мультфильма о жизни тихоокеанских лососей. Мультипликация создана подростками Южно-Сахалинска под руководством анимационной студии «ДА» из Санкт-Петербурга (http://www.studio-da.info) в рамках проекта «Путь лосося». Каждый гость сможет познакомиться с выставкой «Лосось, которого мы можем потерять» и пройти по ней квест. Программа рассчитана на посетителей старше 10 лет, расскахали ТИА "Острова" в музее.

Проект реализуется Клубом «Бумеранг» совместно с Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в рамках проекта «Путь лосося» при поддержке Ассоциации музеев Сахалинской области, благотворительного фонда содействия образованию «Дар» и ассоциации сторонников сохранения лососёвых видов рыб «Русский лосось».

Вход свободный. Телефон для справок 43-65-09.