Курильские острова показали из космоса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Астронавты международной космической станции показали, как выглядят Курилы с высоты. В объектив попали остров Атласова, Парамушир и Шумшу, сообщает astv.ru с ссылкой на telegram-канал @GoSakhalin.

Белоснежная курильская земля на сочном синем фоне выглядит на самом деле завораживающе, а лёгкая дымка облаков только придаёт кадрам загадочности. Полный фрагмент записи прямой трансляции прохождения станции над Дальним Востоком появился 6 апреля на YouTube-канале "Россия с МКС".

У подписчиков есть возможность вместе с астронавтами промчаться над Благовещенском, Комсомольском-на-Амуре, Сахалином и Курилами со скоростью 27,5 тысяч километров в час и полюбоваться знакомыми пейзажами с высоты в 423 км. Скорее всего, кадры сняты зимой - весь Дальний Восток ещё надёжно укрыт снежным покрывалом, и кажется, что зима не закончится никогда.