Противопаводковые мероприятия в Южно-Сахалинске проходят по графику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В частном секторе и планировочных районах городского округа продолжаются противопаводковые мероприятия. Подрядные организации работают согласно графику, сегодня расчистка водовыпускных канав, вывоз снега ведется в районе улиц Боевой Славы и Крылова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщил начальник МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Федорук, основной объем мероприятий уже выполнен – работы проводились с 10 марта в частном секторе Владимировки, а также в Хомутово, Луговом, Новой Деревне, Березняках и других районах.

Напомним, в Южно-Сахалинске проводится мониторинг участков, где есть риск подтопления. В городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сформированы бригады реагирования, укомплектованные необходимым оборудованием.

Жителям Южно-Сахалинска в случае возникновения угрозы подтопления необходимо позвонить по единому круглосуточному номеру 112.