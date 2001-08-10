В Сахалинской области гранатометчики покажут, чему научились за зиму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гранатометчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах готовятся контрольной проверке за зимний период обучения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПВО.

Более 300 гранатометчиков РПГ-7В и расчётов АГС-17 "Пламя" на полигонах "Успеновский", "Горячие Ключи" и "Лагунное" отрабатывают навыки по поражению целей имитирующих боевую технику и живую силу условного противника.

Особенностью практических стрельб станет то, что мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, будут установлены под неудобными углами для их поражения.

В ходе практических стрельб оценку «отлично» получат военнослужащие, поразившие наибольшее количество мишеней и израсходовав при этом как можно меньше боеприпасов.