На Сахалине состоялось тактическое учение с использованием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На общевойсковом полигоне «Успеновский» завершилось тактическое учение с боевой стрельбой военнослужащими отдельного реактивного дивизиона армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине.

На первом этапе батареи РСЗО «Ураган» совершили марш в район учения и выполнили мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В свою очередь подразделения артиллерийской разведки совместно с расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) изучили местность и вскрыли цели для поражения. После чего групповые цели были уничтожены практическими пусками ракет РСЗО «Ураган».

После чего, расчеты реактивных систем «Ураган» совершили смену огневой позиции, тем самым выйдя из зоны поражения артиллерии условного противника.

Переместившись на безопасное расстояние, военнослужащие выполнили перезаряд реактивных систем и согласно скорректированных координат полученных от расчёта БПЛА полностью уничтожили боевую технику и живую силу условного противника.

Цель данного учения отработать слаживание артиллерийских подразделений, повысить практические навыки командиров батарей по ведению огневого поражения условного противника во взаимодействии с современными комплексами БПЛА.