Власти Южно-Сахалинске обсудили, как приводить дороги в порядок после зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание по вопросам приведения в порядок городских дорог после зимнего периода. Совместно со специалистами администрации, представителями подрядных организаций и общественного дорожного совета обсудили сроки выполнения текущего ремонта и организацию контроля за этой работой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мэр Сергей Надсадин поставил задачу перед департаментом дорожного хозяйства и благоустройства, а также подрядчиками, которые занимаются содержанием улиц, скоординировать действия и ускорить работы по устранению дефектов дорожного полотна на городских улицах. Вопрос темпов дорожного ремонта находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко.

Сейчас дефекты устраняют с помощью технологии литого асфальта. Вместе с тем, погодные условия уже в ближайшее время позволят использовать горячий асфальтобетон и можно будет начать полноценную ремонтную кампанию. Мэр поручил подготовить детальный график текущего ремонта по каждой улице. Исключение — дороги, которые были капитально отремонтированы в прошлом году.

- Департамент дорожного хозяйства и благоустройства до конца недели предоставит мне полный график текущего ремонта. Мы его доведем до жителей, чтобы горожане видели на каком участке улицы и когда соответствующие службы устранят повержения на дороге, - сказал мэр.

В частности, много нареканий и у администрации, и у жителей к состоянию проезжей части ул. Ленина на участке от Емельянова до Пуркаева, а также заездов к жилым домам. Представитель подрядной организации ООО «Транстрой» сообщил, что предприятие готово уже с 25 апреля приступить к восстановлению участков дорожного полотна. Поскольку эта работа не была проведена ранее департамент общественной безопасности и контроля вынесет предостережение департаменту дорожного хозяйства и благоустройства за ненадлежащее состояние дорожного полотна. Работы по текущему ремонту этого участка ул. Ленина взяты на контроль.

Важную роль участия в мониторинге состояния городских улиц Сергей Надсадин отводит городскому общественному дорожному совету. Как рассказал его председатель Валерий Ерохов, мэр ставит задачу плотно взаимодействовать с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства на всех этапах работ: участвовать в разработке графиков, следить за реализацией, а также оценивать конечный результат.

- Наша задача осуществлять общественный контроль и отстаивать интересы жителей. При этом мы должны смотреть не только с сточки зрения технологии, но и в целом оценивать внешний вид после выполнения работ. Именно так как видят это горожане. Дороги должны быть безопасными и прилично выглядеть. Результаты на постоянной основе будем докладывать мэру лично, - говорит Валерий Ерохов.

Дорожному общественному совету также поручено контролировать ситуацию на ул. Авиационной. Это одна из точек поездки, определенная в ответ на обращение жителей, поступившее в социальные сети мэра.

Напомним, здесь завершаются работы по строительству южного канализационного коллектора. Сейчас техника сосредоточена в районе перекрестка с пр. Мира. В связи с тем, что коллектор проходит под проезжей частью, был снят асфальт. Подрядная организация регулярно производит отсыпку щебнем для поддержания дороги в проезжем состоянии. Однако проблемы есть. Подрядная организация должна завершить работы на ул. Авиационной к началу апреля, потом к содержанию дороги приступит МКП «Завод строительных материалов им. Федотова». Мэром поставлена задача уже сейчас принять оперативные меры. В частности, вывезти снег с обочин. Он активно тает, что приводит к обводнению территории. Задача подрядчика - привести в порядок строительную площадку, с которой идет вынос грязи.

- Поставил срок до конца недели. Потом будут проведены контрольные мероприятия. Если замечания не будут устранены, будем принимать меры по линии департамента общественной безопасности и контроля. Задача - поддерживать улицу в нормальном состоянии, - сказал мэр.

Отметим, администрация Южно-Сахалинска запланировала капитальный ремонт ул. Авиационной. Он должен начаться сразу после завершения строительства коллектора. Разработан проект. Однако по итогам уже двух аукционов подрядчик пока не определен.