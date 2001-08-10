Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соответствующую информацию мобильная программа отправляет сахалинцам и курильчанам с помощью push - уведомлений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Приложение «Острова-65» можно скачать на любое мобильное устройство под управлением Android и iOS. Для получения уведомлений необходимо авторизоваться. При регистрации – выбрать свой населенный пункт. Уведомления о реализации рыбы будут направляться в зависимости от места проживания, – рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Ранее расширить функционал приложения поручил губернатор Валерий Лимаренко.

– Глава региона поставил задачу не только вести работу по увеличению количества точек, где торгуют рыбой по доступной цене, но и системно предоставлять сахалинцам и курильчанам соответствующую информацию. Жители должны знать, где и когда проводится такая торговля, – отметил областной министр цифрового и технологического развития Александр Снегирев.

Напомним, приложение «Острова-65» разработано по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. С его помощью можно получать новости своего населенного пункта, узнавать о льготах и социальной поддержке, знакомиться с информацией по обслуживанию дома, оставлять отзывы и предложения по улучшению жизни в регионе.

Привязав к приложению Карту сахалинца, жители региона получают возможность узнавать информацию о новых партнерах проекта, участвовать в розыгрышах, отслеживать цены на продукты в магазинах.