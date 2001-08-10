В Благовещенске летом пройдет первый фестиваль цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый фестиваль цветов пройдет этим летом в Благовещенске. Мероприятие приурочено к Году бережного отношения к Благовещенску. С июня по август амурская столица будет радовать горожан и гостей фантазийными клумбами, цветниками, необычно оформленными композициями и цветочными арт-объектами, сообщает ИА "Порт Амур".

А пока участникам фестиваля цветов предлагают научиться уходу за растениями. Лекцию подготовит преподаватель ДальГАУ Екатерина Садохина, которая расскажет, как выращивать декоративные растения и сочетать их друг с другом, как подкармливать и поливать, какие цветы любят солнце, а какие - растут в тени. Это поможет как новичкам, так и опытным садоводам.