В Благовещенске летом пройдет первый фестиваль цветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый фестиваль цветов пройдет этим летом в Благовещенске. Мероприятие приурочено к Году бережного отношения к Благовещенску. С июня по август амурская столица будет радовать горожан и гостей фантазийными клумбами, цветниками, необычно оформленными композициями и цветочными арт-объектами, сообщает ИА "Порт Амур".
А пока участникам фестиваля цветов предлагают научиться уходу за растениями. Лекцию подготовит преподаватель ДальГАУ Екатерина Садохина, которая расскажет, как выращивать декоративные растения и сочетать их друг с другом, как подкармливать и поливать, какие цветы любят солнце, а какие - растут в тени. Это поможет как новичкам, так и опытным садоводам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
Выбор редакции
- 10:40 Вчера Сахалинцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия"
- 18:10 21 Марта Автомобилистов Южно-Сахалинска просят сдать старые покрышки
- 10:37 18 Марта Серию мартовских горнолыжных соревнований на Сахалине продолжит "Утро Родины"
- 16:08 17 Марта В Чехов-центре покажут бесплатный спектакль "Запретный плод"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?