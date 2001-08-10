Юным жителям Камчатки объяснили важность сохранения лесов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники елизовского лесничества рассказали юным жителям Камчатки о проблеме сохранения лесов. Классные часы, тематические встречи и конкурсы на «лесную» тему прошли в школах Петропавловска-Камчатского и Елизова накануне. Мероприятия были посвящены Международному дню лесов, отмечаемому в мире 21 марта, сообщает ТК "41 регион".

Инженер лесничества по охране леса Ольга Алистьян рассказала ребятам из школьного лесничества о роли лесов в жизни человечества, об основных мерах защиты и восстановления лесов. Школьники узнали о правилах поведения в лесу, о том, каким образом каждый человек может принести лесу огромную пользу.

Растительный мир Камчатки насчитывает более 100 видов деревьев, кустарников, полукустарников, кустарничков, лиан и прочих растений с деревенеющими стеблями, что составляет примерно 7% от флоры сосудистых растений региона. На Камчатке из деревьев самая распространённая порода - береза Эрмана или каменная береза, образующая редкостойные леса по всему краю. Менее распространены крупные хвойные деревья: лиственница охотская и ель аянская образуют леса преимущественно в долине реки Камчатки. Эндемик полуострова - пихта грациозная - встречается на площади около 22 га только в приустьевой части реки Семячик на восточном побережье Камчатки. Тополь душистый, осина, ольха волосистая, чозения, ива сахалинская растут, в основном, в поймах рек. В подлеске в центральных и южных районах полуострова встречаются черёмуха азиатская, боярышник зелёномякотный, бузина камчатская, рябина камчатская, ива козья и другие. По склонам гор и на плато широко распространены кедровый стланик и ольха камчатская, образующие на огромных площадях своеобразные стланиковые леса.