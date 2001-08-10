На Сахалине открыли Международное десятилетие языков коренных народов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня в островном регионе стартует череда масштабных мероприятий, направленных на сохранение языков коренных малочисленных народов севера. Так, в течение первого года на областном и муниципальном уровнях состоятся 10 тематических форумов, семинаров и слетов. Открытие Международного десятилетия языков прошло в областном центре народного творчества, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

– Россия первая из стран-членов ООН начала реализацию Глобального плана действий по проведению Международного десятилетия языков коренных народов. Он включает в себя более 60 мероприятий, направленных на возрождение и сохранение родных языков. Эта работа имеет особое значение для Сахалинской области, поскольку здесь проживают Нивхи, Уйльта, Эвенки и Нанайцы. Чтобы сохранить эти народы, необходимо в первую очередь сберечь их родные языки, – сказала от имени губернатора начальник управления по работе с коренными малочисленными народами Севера правительства Сахалинской области Регина Федулова.

В рамках мероприятия, гостями которого стали представители практически всех районов области, состоялись мастер-классы по декоративно прикладному творчеству коренных малочисленных народов Севера, традиционные танцы исполнили ансамбли «Люди Ых миф», «G-Next» и «Сказка».

– Очень понравились танцы, в том числе – их этническое звуковое сопровождение. Получилось настоящее путешествие в прошлое нашего острова. Здорово, когда люди тянутся к культуре своих предков. Это очень важно. Ведь если мы потеряем связь со своими корнями, то потеряем себя, – подчеркнул один из гостей мероприятия.

Подарком для зрителей всех возрастов стал мультфильм с элементами хоррора «Ымка». В его основе – древняя нивхская легенда. Она рассказывает о девушке по имени Есавура, которая воспитывает найденного в лесу ребенка. Однажды их размеренную жизнь нарушил таинственный демон, готовый съесть все живое. Картину представила режиссер и сценарист проекта Оксана Водопьянова.

В рамках мероприятия с Днем рождения поздравили Владимира Санги, имя которого неразрывно связано с Сахалином и языковой культурой нивхов.

Концерт завершился песней эвенкийской певицы Саины «Орончикан». Затем собравшиеся познакомились с выставкой «Лица Сахалина» – свои работы представили известные островные фотографы.