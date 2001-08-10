На Сахалине раскрывают больше преступлений, чем в других регионах Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начальник УМВД России по Сахалинской области полковник полиции Арсен Исагулов в своем выступлении в Сахалинской областной Думе охарактеризовал криминогенную обстановку на территории области, обозначив наиболее актуальные направления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В целом общий массив зарегистрированных в прошлом году преступных деяний сократился на 1% и не превысил 9 тысяч преступлений. Снижение отмечается практически по всем категориям и видам преступлений.

Так, за последние пять лет на 41% снизилось количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений, в том числе более чем в 2 раза меньше совершено умышленных убийств, на 36% меньше – причинений тяжкого вреда здоровью.

По итогам 2021 года в Сахалинской области раскрываемость преступлений выше, чем средняя по Дальнему Востоку и по России. Сахалинская область вошла в десятку лучших регионов страны по темпам прироста числа расследованных преступлений и выявленных по ним лиц.

Все резонансные преступления раскрыты. Повысилась раскрываемость по другим видам преступлений.

Особое внимание было уделено проведению мероприятий по защите бюджетных средств, выделяемых на развитие экономики региона, реализацию национальных проектов, социальную поддержку граждан. Принимаемые меры позволили выявить почти четыреста преступлений в сфере экономики, задокументировать 69 преступных посягательств, связанных со взяточничеством.

Наблюдается устойчивая динамика снижения по иным наиболее опасным видам криминальных деяний, в том числе против личных и имущественных прав граждан. Такая тенденция сохраняется уже на протяжении ряда лет.

Одним из результатов комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту явилось снижение числа лиц, зарегистрированных у врачей-наркологов.

Между тем, как отметил Арсен Григорьевич, наркоситуация, по-прежнему, остается напряженной. Ввиду региональной специфики экономического развития, Сахалинская область является притягательной для наркодиллеров. Все большее распространение получают бесконтактные способы сбыта и использование «высоких» технологий и внебанковских систем оплаты.

Потому усилия полицейских были сосредоточены на противодействии организованным формам наркопреступности, перекрытии источников ее финансирования, ликвидации схем сбыта наркотиков, включая «виртуальные».

В течение прошлого года особое внимание полицией уделялось обеспечению общественной безопасности при проведении различных массовых мероприятий. Возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» способствуют повышению личной и имущественной безопасности на улицах.

Что касается обеспечения безопасности дорожного движения, то сделано многое для снижения аварийности на дорогах.

Вместе с тем, обстановка на дорогах области продолжает оставаться сложной. Несмотря на ужесточение ответственности, треть погибших в ДТП людей приходится на происшествия, виновники которых находились в состоянии опьянения. За год пресечено 3754 факта управления транспортом в состоянии опьянения, по выявленным случаям повторного управления в состоянии опьянения возбуждено 668 уголовных дел.

В целом, каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Почти все бытовые преступления совершены на фоне употребления алкоголя. А лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, сами зачастую становятся жертвами преступлений.

Учитывая развитие технологий и повсеместную цифровизацию, продолжает вызывать тревогу растущая киберпреступность. В этой связи требуется скоординированная работа правоохранительных органов и других общественных институтов. Как и необходимо усиливать профилактическую работу в среде несовершеннолетних не только со стороны полиции, но и всех субъектов системы профилактики.

Решение этих задач видится при активном участии всех уровней и ветвей власти, при глубоком понимании проблемы и личной ответственности перед жителями области.

При всех имеющихся проблемах и недостатках прошедший год показал, что органы внутренних дел области с главной задачей: обеспечением общественной безопасности – справились.

В текущем году органы внутренних дел области продолжат делать всё необходимое для повышения уровня защищенности граждан и обеспечения правопорядка в регионе.