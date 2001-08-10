Предпринимателям и самозанятым Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться мерами поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра состоялся семинар, посвященный мерам государственной и муниципальной поддержки. Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» для достижения результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В приветственном слове к участникам мероприятия исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Елена Черошникова отметила, что развитие бизнеса, самозанятости граждан и инвестиционной деятельности является приоритетом экономической политики Южно-Сахалинска. Сегодня в регионе действует развитая система институтов развития бизнеса. Помимо муниципальной поддержки, для предпринимателей и самозанятых доступен широкий перечень услуг, предоставляемых региональным центром «Мой бизнес».

Директор микрокредитной компании «Сахалинский фонд развития предпринимательства» Павел Кононец рассказал об услугах регионального центра «Мой бизнес», среди которых - поддержка экспортной деятельности и начинающих бизнесменов, организация образовательных и консультационных мероприятий, развитие сельхозкооперации, а также содействие в вопросах сертификации, маркетингового сопровождения, участия в бизнес-миссиях и выставках.

Кроме того, для субъектов социального предпринимательства, самозанятых граждан и начинающих предпринимателей города доступны микрозаймы под 4% годовых. Участники проекта «Региональный продукт «Доступная рыба» могут получить заем до 5 млн. руб. на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Специальные финансовые продукты в размере до 5 млн. руб. предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участников национального проекта «Производительность труда». Подробная информация об услугах центра доступна по ссылке.

Кроме того, субъекты малого и среднего бизнеса Южно-Сахалинска, соответствующие условиям (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2894/27048), вправе обратиться в центр оказания услуг «Мой бизнес» для получения статуса социального предприятия (https://cpp65-sakhalin.ru/poleznaja-informacija/socialnyj-predprinimatel/). Для этого необходимо направить пакет документов (https://cpp65-sakhalin.ru/category/documents/paket-dokumentov-dlja-priznanija-socialnym-predprinimatelem/) лично по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6 (режим работы: Пн-Пт 09.00 до 17.15) либо по электронной почте: mybusiness65@sakhalin.gov.ru с последующей досылкой (передачей) оригинала на бумажном носителе. Справки по телефону 8-800-222-01-23 (доб. 2).

Субъекты социального предпринимательства составляют приоритетную группу получателей финансовой поддержки по всем видам субсидий, предоставляемых администрацией Южно-Сахалинска, а также вправе претендовать на грантовую поддержку министерства экономического развития Сахалинской области в размере до 500 тыс. руб. на одного получателя.

Меры муниципальной финансовой, имущественной и информационно-консультативной поддержки малого бизнеса города и самозанятых южносахалинцев презентовал начальник отдела поддержки предпринимательства администрации областного центра Александр Акимов. Для предпринимателей областного центра предусмотрены 22 вида финансовой поддержки на возмещение различных затрат (открытие собственного дела, приобретение электрической зарядной станции, участие в выставочных мероприятиях, оплату образовательных услуг и др.). Претендовать на получение поддержки вправе субъекты малого и среднего предпринимательства города, состоящие в едином реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru), не имеющие задолженности по уплате налогов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков. При рассмотрении документов на предоставление субсидий преимущество предоставляется заявителям, которые реализуют проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства и сферы бытовых услуг, имеющих положительную динамику объемов выручки и среднесписочной численности работников.

Воспользоваться специальными мерами финансовой поддержки могут и впервые зарегистрированные самозанятые граждане России, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории городского округа и не являющиеся индивидуальными предпринимателями в течение последних двух лет до даты регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Субсидия для плательщиков специального налогового режима в размере 50 тыс. руб. предусмотрена на аренду помещения, приобретение основных средств и расходных материалов, а также оплату стоимости профессионального обучения.

До 7 апреля субъекты малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска вправе направить документы на участие в отборах для возмещения следующих затрат:

*на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23496);

*на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23498);

*на приобретение и доставку электрической зарядной станции для электротранспорта (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23492);

*на приобретение снегоуборочной (снегоочистительной) техники (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23490);

*на оплату образовательных услуг (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23495);

*на открытие собственного дела (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23494).

Прием документов осуществляет отдел поддержки предпринимательства администрации Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет №2) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 300-594 (доб. 2-5).

Имущественная поддержка — еще одна мера для бизнеса и самозанятых, реализуемая в виде передачи муниципального имущества в пользование бизнесу по результатам конкурса на условиях аренды сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации.

Основная часть объектов ориентирована на доступность социальных услуг для населения и предназначена для организации деятельности в сфере бытового обслуживания, медицины и образования. Перечень имущества для оказания поддержки включает 81 объект и доступен для ознакомления на официальном сайте администрации областного центра.

На семинаре состоялась презентация объектов муниципальной и государственной собственности для оказания имущественной поддержки. Для реализации бизнес-идей доступны передвижные автомагазины, помещения для размещения офисов, торговли и оказания бытовых услуг.

В завершение мероприятия рассмотрен вопрос участия городского бизнес-сообщества в оценке регулирующего воздействия (ОРВ). Процедура ОРВ позволяет заинтересованным представителям бизнеса принимать участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, вносить предложения и замечания по существу их содержания, что в результате способствует снижению излишних административных барьеров предпринимательских издержек.

Для участия в обсуждении проектов и действующих нормативных актов на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска создан специальный раздел, который является основной площадкой проведения публичных консультаций по проектам и действующим нормативным правовым актам и служит механизмом обратной связи для бизнеса, позволяющим определить позиции всех заинтересованных сторон при разработке нормативных правовых актов. Участие в процедуре оценки регулирующего воздействия также возможно через региональный портал Сахалинской области (http://orv.sakhalin.gov.ru).

Материалы семинара доступны для ознакомления по ссылке (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2894/30047).