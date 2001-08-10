За плохое содержание дворов и кровель сахалинские управляющие компании заплатят крупные штрафы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе развернута проверка своевременной расчистки придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снежных заносов и наледи. К сегодняшнему в рамках этой работы на островные управляющие компании наложили почти 900 тысяч рублей штрафов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Информацию о состоянии дворов получаем в том числе с камер видеонаблюдения, размещенных на многоквартирных домах. При выявлении нарушений в первую очередь принимаем профилактические меры, объявляем предостережения. Обязательно проводим повторную проверку. Если управляющая компания не устранит недочеты, её ждет административное наказание в виде крупного штрафа. Также организацию могут лишить права управлять многоквартирным домом, если в течение года ее дважды привлекали по одному из нарушений, – рассказал исполняющий обязанности руководителя Госжилинспекции Сахалинской области Константин Истомин.
Всего с начала года управляющим компаниям Сахалинской области выдано 153 предостережения о наличии нарушений по содержанию придомовых территорий и кровель в зимний период. Вынесено 21 предписание об устранении нарушений.
При проведении повторных проверок в ряде случаев были выявлены факты неисполнения требований. В частности, к административной ответственности привлечены ООО «ЖЭУ-2», ООО «УК ЖЭУ-13», ООО «Искра», ООО «Дальтехсервис», ООО «ЖЭУ-3» и ООО «Аврора». Также штрафы заплатят руководители компаний ООО «ЖЭУ-2», ООО «Хатхор», ООО «Искра», ООО «Аврора», ООО «Кипарис-2012» и МУП «Прогресс» Поронайского ГО.
Если управляющая организация не исполняет предписание по одному и тому же адресу, то данный дом в течение 30 дней по решению собственников переходит в управление другой УК. Областные власти готовы помогать жильцам расторгать отношения с недобросовестными организациями.
Напомним, по поручению главы региона была запущена интерактивная карта расчистки: https://map.sakhalin.gov.ru/mobile/map/Clean_Snow#/. С помощью цифрового сервиса сахалинцы могут следить за ходом уборки на придомовых территориях. Если управляющие компании передают недостоверную информацию, им грозят штрафы.
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