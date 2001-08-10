Сахалинские сельхозпроизводители получат новые меры поддержки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заседании правительства Сахалинской области, которое провел глава региона, обсудили начало весенних полевых работ. В этом году островные сельхозпроизводители расширяют посевные площади под картофелем, овощами открытого грунта и кормовыми культурами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
– В свете антироссийских санкций весенние полевые работы приобретают особую актуальность. Стабильная работа аграрного хозяйства – залог повышения самообеспеченности Сахалинской области продукцией растениеводства. Островной регион почти полностью обеспечивает себя картофелем, овощами закрытого грунта. И мы продолжаем работу в этом направлении, расширяем спектр мер поддержки, чтобы на столах сахалинцев и курильчан всегда была свежая, полезная продукция от местных производителей, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Для поддержки островных сельхозпроизводителей планируется увеличить ставки субсидий на приобретение минеральных удобрений.
– В прошлом году существенно – в два раза – выросли цены на рынке минеральных удобрений. Мы своевременно направили заявку в Минсельхоз России на поставку 5350 тонн. Уже поставлено в регион 4400 тонн. Остальной объем планируется получить до конца марта. Поставщик из Приморского края, поэтому здесь опасений не возникает, – рассказала министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко.
Региональный минсельхозторг на ежедневной основе проводит мониторинг подготовки сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств к весенним полевым работам. В этом году площадь посадки картофеля составит 1840 гектаров, овощей открытого грунта – 580 гектаров, кормовых культур – 26,5 тысяч гектаров. Совхоз «Южно-Сахалинский» реализует два проекта по проведению культуртехнических работ на «Красносельской» мелиоративной системе – здесь появится дополнительно 72 гектара.
У предприятий агрокомплекса в наличии 7300 тонн семян картофеля собственного производства от высокий репродукций. Также планируется завезти 300 тонн семян элиты из Тюменской области. До конца марта основные сельхозпроизводители будут полностью обеспечены семенами овощных и кормовых культур.
С 11 марта на Сахалине поступили к малой посевной. Предприятия высеивают семена для получения рассады. Первыми начали эту работу совхозы «Тепличный» и «Южно-Сахалинский», СПК «Соколовский». С 15 марта к малой посевной присоединились все производители.
К полевым работам готова большая часть сельхозтехники. При существенной поддержке регионального правительства в прошлые годы предприятия обновили парк сельскохозяйственных машин и тракторов. Значительная часть из них белорусского производства, есть также машины из Европы. Сейчас на особом контроле находится вопрос поставок запчастей к ним. В случае необходимости будут найдены доступные аналоги российского и зарубежного производства.
Отметим, сегодня Сахалинская область сохраняет лидирующую позицию среди дальневосточных регионов по самообеспеченности овощами. Основной объем производства местных агропредприятий и фермеров составляют овощи защищенного грунта, прежде всего, томаты и огурцы. На сегодняшний день область обеспечивает ими себя на 65 процентов.
С каждым годом в области наращивают также производство продукции животноводства – мяса, молока, яиц. Например, птицефабрика «Островная» в 2021 году произвела 3,8 тысячи тонн мяса птицы. В 2022 планируется произвести 4 тысячи тонн, а в 2023 – 6 тысяч тонн, таким образом, будет полностью обеспечена потребность региона. Производство яйца увеличат до 130 миллионов штук, также закрыв потребности жителей Сахалина и Курил.
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