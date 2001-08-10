Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2022
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11:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские сельхозпроизводители получат новые меры поддержки

Сахалинские сельхозпроизводители получат новые меры поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании правительства Сахалинской области, которое провел глава региона, обсудили начало весенних полевых работ. В этом году островные сельхозпроизводители расширяют посевные площади под картофелем, овощами открытого грунта и кормовыми культурами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

– В свете антироссийских санкций весенние полевые работы приобретают особую актуальность. Стабильная работа аграрного хозяйства – залог повышения самообеспеченности Сахалинской области продукцией растениеводства. Островной регион почти полностью обеспечивает себя картофелем, овощами закрытого грунта. И мы продолжаем работу в этом направлении, расширяем спектр мер поддержки, чтобы на столах сахалинцев и курильчан всегда была свежая, полезная продукция от местных производителей, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Для поддержки островных сельхозпроизводителей планируется увеличить ставки субсидий на приобретение минеральных удобрений.

– В прошлом году существенно – в два раза – выросли цены на рынке минеральных удобрений. Мы своевременно направили заявку в Минсельхоз России на поставку 5350 тонн. Уже поставлено в регион 4400 тонн. Остальной объем планируется получить до конца марта. Поставщик из Приморского края, поэтому здесь опасений не возникает, – рассказала министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко.

Региональный минсельхозторг на ежедневной основе проводит мониторинг подготовки сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств к весенним полевым работам. В этом году площадь посадки картофеля составит 1840 гектаров, овощей открытого грунта – 580 гектаров, кормовых культур – 26,5 тысяч гектаров. Совхоз «Южно-Сахалинский» реализует два проекта по проведению культуртехнических работ на «Красносельской» мелиоративной системе – здесь появится дополнительно 72 гектара.

У предприятий агрокомплекса в наличии 7300 тонн семян картофеля собственного производства от высокий репродукций. Также планируется завезти 300 тонн семян элиты из Тюменской области. До конца марта основные сельхозпроизводители будут полностью обеспечены семенами овощных и кормовых культур.

С 11 марта на Сахалине поступили к малой посевной. Предприятия высеивают семена для получения рассады. Первыми начали эту работу совхозы «Тепличный» и «Южно-Сахалинский», СПК «Соколовский». С 15 марта к малой посевной присоединились все производители.

К полевым работам готова большая часть сельхозтехники. При существенной поддержке регионального правительства в прошлые годы предприятия обновили парк сельскохозяйственных машин и тракторов. Значительная часть из них белорусского производства, есть также машины из Европы. Сейчас на особом контроле находится вопрос поставок запчастей к ним. В случае необходимости будут найдены доступные аналоги российского и зарубежного производства.

Отметим, сегодня Сахалинская область сохраняет лидирующую позицию среди дальневосточных регионов по самообеспеченности овощами. Основной объем производства местных агропредприятий и фермеров составляют овощи защищенного грунта, прежде всего, томаты и огурцы. На сегодняшний день область обеспечивает ими себя на 65 процентов.

С каждым годом в области наращивают также производство продукции животноводства – мяса, молока, яиц.  Например, птицефабрика «Островная» в 2021 году произвела 3,8 тысячи тонн мяса птицы. В 2022 планируется произвести 4 тысячи тонн, а в 2023 – 6 тысяч тонн, таким образом, будет полностью обеспечена потребность региона. Производство яйца увеличат до 130 миллионов штук, также закрыв потребности жителей Сахалина и Курил.

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