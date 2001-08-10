Сахалинские самозанятые осваивают новые ниши на рынке услуг с помощью господдержки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свои хобби в доходный бизнес уже смогли воплотить организатор пространств Елена Чернякова и инструктор по нейрографике Екатерина Кашек. Сегодня женщины проходят бесплатное обучение, организованное центром «Мой бизнес», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
–27 лет я отработала в таможенных органах и в прошлом году вышла на пенсию. Четыре месяца назад я зарегистрировалась в качестве самозанятого и стала предоставлять услуги по организации пространства. Я помогаю людям наладить свой быт таким образом, чтобы помещением и его зонами было удобно пользоваться. Сейчас я участвую в бесплатном марафоне для самозанятых от центра «Мой бизнес». Здесь меня обучили, как автоматизировать свою деятельность с помощью программ и приложений, а также рассказали, какие в регионе есть программы поддержки для плательщиков налога на профессиональный доход, – поделилась самозанятая Елена Чернякова.
Помимо бесплатных обучающих мероприятий, для самозанятых доступны финансовые меры поддержки. Субсидии от муниципальных образований Сахалинской области помогут плательщикам налога на профессиональный доход возместить затраты на аренду помещений, приобретение основных средств и расходных материалов, а также оплату стоимости профессионального обучения.
В Сахалинском Фонде развития предпринимательства, не смотря на изменения ключевой ставки, микрозаймы по-прежнему выдаются по минимальным ставкам: 4% – для начинающих, "социальных" предпринимателей и самозанятых; 7-8,5% – для остальных заёмщиков.
–В конце прошлого года я решила уйти с постоянной работы, чтобы начать собственное дело и обучать других людей методу осознанного рисования. Я официально получила статус самозанятого. Однако, когда уходишь из найма не совсем понятно, как выстраивать свою деятельность дальше. На помощь мне пришел центр «Мой бизнес», здесь я прошла бесплатное обучение на курсе «Азбука предпринимателя». Сейчас я задумываюсь о том, чтобы перейти в статус социального предпринимателя, чтобы дальше развивать свое дело и получить дополнительную поддержку от государства, – рассказала инструктор по нейрографике Екатерина Кашек.
В статусе «самозанятый» сейчас работают более 9 тысяч жителей Сахалинской области. Пройти бесплатное обучение или получить консультацию по мерам поддержки самозанятые могут в центре «Мой бизнес». Узнать подробнее о мероприятиях и услугах центра можно на сайте или по номеру 8 800 222 0123(доб.2).
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