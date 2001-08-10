С наступлением тепла в Южно-Сахалинске закрывают катки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 10 марта катки в Южно-Сахалинске прекращают свою работу. Это связано с установлением теплой погоды, рассказали ТИА "Острова" в городской адмистрации.

Напомним, в областном центре и его пригородах был залит 21 каток. Повышенной популярностью у горожан пользовались ледовые площадки, расположенные у Дома торговли, на стадионе «Медик», в районе улицы Железнодорожной, 179/1 и на стадионе «Космос».

Прошедший сезон стал одним из самых продолжительных в работе катка на стадионе в парке. Он начал функционировать 31 декабря прошлого года и радовал посетителей более двух месяцев. Сегодня он тоже закрыт.

Тем не менее, сезон катания на коньках в парке продолжается! В марте горожане могут посещать мобильный каток с искусственным льдом на Генеральской аллее.

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