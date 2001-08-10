Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2022
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14:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Южно-Сахалинска могут получить бесплатную юридическую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты правового департамента администрации города оказывают бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан, зарегистрированным в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полный перечень категорий граждан (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1713), имеющих право на получение данной услуги, и другая полезная информация размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Правовой департамент» http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1227.

Также узнать о порядке получения бесплатной юридической помощи и консультацию можно по телефону 300-733 (доб.1, 2) с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), на личном приеме по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а также по средам с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Милицейская, 5А, каб. 3.

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