К Сахалину приближается очередной циклон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6 марта на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, местами сильный, ветер 11-16 м/с, на побережье 18-23 м/с, метель. На территории Южно-Курильского и Курильского районов 6 марта прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, ветер 15-20 м/c.
7 марта на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется умеренный снег, ветер 27-32 м/с, метель.
8 марта на территории Северо-Курильского района прогнозируется умеренный снег, ветер 25-30 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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