Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2022
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4 марта выходить на лед у берегов Сахалина опасно
09:54, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в домах на нескольких улицах временно ограничат подачу холодной воды

В Южно-Сахалинске в домах на нескольких улицах временно ограничат подачу холодной воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 3 марта временно ограничат подачу холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, воды не будет с 14.30 до 18.00 в жилых домах по адресам:

- ул. Комсомольская, 146, 148;

- ул. Сахалинская, 1-25;

- ул. Невельская, 4, 10, 3-13;

- ул. Курильская, 6а, 8а, 12а, 18, 18а;

- ул. Физкультурная, 66, 72, 115, 117, 119;

- ул. Хабаровская, 14, 16.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую "РВК-Сахалин" по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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