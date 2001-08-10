Тихоокеанское
информационное агентство
23 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске автовладельцев просят переставить машины с ул. Детской на парковку городского парка
10:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске автовладельцев просят переставить машины с ул. Детской на парковку городского парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобилистов, припарковавших личный транспорт на проезжей части ул. Детской в Южно-Сахалинске, на время расчистки улицы призывают переставить автомобили на парковку городского парка (Детская, 1). Парковочная зона расчищена, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

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