Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2022
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10:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мастер-класс по приготовлению пиццы устроили для воспитанников Троицкого детского дома

Мастер-класс по приготовлению пиццы устроили для воспитанников Троицкого детского дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День добра с приготовлением пиццы, играми и подарками прошел 17 февраля в Троицком центре содействия семейного устройства "Звездный". Встречу организовали в рамках партийного проекта "Добрых дел мастер".

К ребятам приехал шеф-повар компании "Арлекино". Он провёл мастер-класс по приготовлению пиццы. Воспитанники испекли популярное итальянское блюдо, после чего с удовольствием продегустировали его за совместным чаепитием. Праздник продолжился игровой программой от аниматоров сельского Дома культуры, которые подготовили увлекательные конкурсы со сказочными персонажами.

Секретарь Анивского отделения Партии Алексей Плотников совместно с депутатами фракции "Единая Россия" Натальей Рыбкиной, Галиной Абрамочкиной, Натальей Щебуняевой вручили детям сладкие подарки. А в ответ ребята из «Звёздного» подарили всем добрым гостям поделки - сердца, выполненные своими руками. На память об этой встрече из разноцветных отпечатков ладоней взрослых и детей "выросло" Дерево дружбы.

Также воспитанники "Звёздного" и педагоги попросили депутатов передать ветеранам боевых действий, заслуженным труженикам, военнослужащим поздравление с Днём защитника отечества с пожеланиями здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

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