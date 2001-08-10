Лучших рыбаков определили в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшую субботу на реке Поронай состоялось ХIV открытое личное первенство Поронайского городского округа по спортивному рыболовству.

Свои умения в рыбной ловле на состязаниях проверили более двухсот участников. На площадке первенства собрались рыболовы со всего Поронайского района, принять участие также приехали любители подледной рыбалки из Смирных. Соревнования проводились среди нескольких категорий: мужчины, женщины, дети до 12 лет, лица с ограниченными возможностями здоровья.

Многие рыбаки отметили, что с самого утра и на протяжении всего турнира был плохой клев рыбы. Каждая пойманная рыбка была на счету и приближала к победе. Призовой фонд традиционно составили предметы, необходимые каждому рыбаку: буры, термосы, складные стулья, контейнеры, лодка, палатка, электробур, лодочный мотор, а также бытовая техника. Специальным призом стала морозильная камера.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Дети до 12 лет:

1 место - Марика Митрович

2 место - Яна Орлова

3 место - Тимофей Левоньков

Лица с ОВЗ:

1 место - Надежда Пак, Марк Кривоногов

2 место - Пак Сун Су

Женщины:

1 место - Кристина Аникеева

2 место - Виктория Калашникова

3 место - Галина Челякова

Мужчины:

1 место - Юрий Дудин

2 место - Павел Власов

3 место - Илья Челяков

Также проводился традиционный конкурс на лучшего бурильщика среди мужчин и женщин. Среди мужчин в очередной раз победу одержал Роман Мищенко, который является абсолютным чемпионом уже несколько лет подряд. Лучшей бурильщицей стала Екатерина Орлова.

Морозильную камеру получил Евгений Гридин, он стал первым, кто поймал корюшку.

Награждение участников и победителей первенства проводили мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков и председатель Собрания Александр Урюпин. Ценные призы и грамоты были вручены победителям и первой десятке лидеров.