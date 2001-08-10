На Курилах появились первые зарядные станции для электромобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять электрозарядных станций для авто установили в Курильске (о.Итуруп). Еще шесть электрозарядок появились в Южно-Курильском районе (острова Кунашир и Шикотан). Все станции введены в эксплуатацию и нанесены на онлайн-карту ЭЗС Сахалинской области. Всего в настоящий момент на Сахалине и Курилах установлена 81 станция.

- Электромобилями пользуются не только на Сахалине. Жители Курильских островов также нуждаются в наличии электрозарядной инфраструктуры, и наша задача – предоставить им возможность беспрепятственно использовать экологичные виды транспорта, - прокомментировал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Электрозарядки на о. Итуруп располагаются по улице Евдокимова (дома 29 и 34), а также на Приморском шоссе, 5/1. ЭЗС на о. Кунашир находятся в зоне парковки возле СОК «Афалина», на перекрестке улиц Ленина и Гнечко и по адресу: ул. Ленина, 1. На Шикотане зарядные станции можно найти в селе Крабозводское по улице Луговой, а также в селе Малокурильское, улица Советская.

Электротранспорт является не только экономичным, но и экологически чистым. Учитывая задачи по достижению углеродной нейтральности в 2025 году, Правительство Сахалинской области активно поддерживает всех участников рынка электротранспорта.

В регионе обнулен транспортный налог для владельцев электрокаров. Тариф на электроэнергию для собственников ЭЗС снижен на 30%. Субсидирование тарифа в конечном итоге снижает стоимость зарядки электромобилей. Кроме того, разрабатывается порядок субсидирования предпринимателей в сфере развития электрозарядной инфраструктуры (закупка и установка ЭЗС).