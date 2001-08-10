Личный прием жителей Углегорского района проведет руководитель следственного управления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 февраля 2022 года в период с 15 до 16 часов планируется проведение личного приема жителей Углегорского района руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области Б.Б. Базаровым в режиме видеоконференцсвязи, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Предварительная запись на прием по вопросам, относящимся к компетенции органов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе, вопросы невыплаты заработной платы, нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при предоставлении им жилья, проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного отдела по г. Углегорску будет проводиться до 16 часов 22.02.2022 по телефонам: 8(4242) 42-45-51 (г. Южно-Сахалинск, аппарат следственного управления), 8 (42-432) 4-60-76 (г. Углегорск).

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на официальный сайт следственного управления sakh.sledcom.ru, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.

Гражданам, записавшимся на личный прием к руководителю следственного управления, в назначенное время необходимо будет прибыть в помещение следственного отдела по г. Углегорск, по адресу: г. Углегорск, ул. Свободная, д. 1, где будет установлено оборудование для видеоконференцсвязи.