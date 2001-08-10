Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2022
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11:54, | Новости общества Сахалина и Курил

К строительству БАМа привлекли новейшую военную технику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали привлекли новые образцы военной техники. Как сообщает пресс-служба ВВО, это позволяет выполнять задачи в условиях сверхнизких температур, сообщает ИА "Порт Амур".

Так, на более чем десяти точках строительства армейцы используют моторный подогреватель на базе КамАЗа. Такие военные машины необходимы при подготовке тяжелой гусеничной техники. Также их применяют летчики вертолетов.

На станции Огорон был введен в эксплуатацию новейший комплект групповой заправки вертолетов. Он может эксплуатироваться при температуре от –50 до +50 градусов и атмосферной влажности воздуха до 98 %.

«Технологическое оборудование, а также средства заправки и контроля размещены в двух 20-тонных контейнерах, что позволяет в кратчайшие сроки организовать перемещение автомобильным транспортом на новую площадку подскока. Тактико-технические характеристики позволяют организовать дозаправку одновременно двух летательных аппаратов с производительностью до 700 литров в минуту», — пояснил заместитель начальника службы горючего ВВО подполковник Дмитрий Петров.

К работам по реконструкции БАМа привлечено свыше полутора тысяч военнослужащих, задействовано порядка 700 единиц военной спецтехники.

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