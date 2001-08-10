К строительству БАМа привлекли новейшую военную технику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали привлекли новые образцы военной техники. Как сообщает пресс-служба ВВО, это позволяет выполнять задачи в условиях сверхнизких температур, сообщает ИА "Порт Амур".
Так, на более чем десяти точках строительства армейцы используют моторный подогреватель на базе КамАЗа. Такие военные машины необходимы при подготовке тяжелой гусеничной техники. Также их применяют летчики вертолетов.
На станции Огорон был введен в эксплуатацию новейший комплект групповой заправки вертолетов. Он может эксплуатироваться при температуре от –50 до +50 градусов и атмосферной влажности воздуха до 98 %.
«Технологическое оборудование, а также средства заправки и контроля размещены в двух 20-тонных контейнерах, что позволяет в кратчайшие сроки организовать перемещение автомобильным транспортом на новую площадку подскока. Тактико-технические характеристики позволяют организовать дозаправку одновременно двух летательных аппаратов с производительностью до 700 литров в минуту», — пояснил заместитель начальника службы горючего ВВО подполковник Дмитрий Петров.
К работам по реконструкции БАМа привлечено свыше полутора тысяч военнослужащих, задействовано порядка 700 единиц военной спецтехники.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 13:01 Сегодня Южносахалинцы после перенесенного коронавируса могут пройти углубленную диспансеризацию
09:00 Сегодня Мэрия Южно-Сахалинска рассказала, где сегодня не проедешь
12:02 Сегодня В Южно-Сахалинске отметили День памяти воинов-интернационалистов
- 11:54 Сегодня К строительству БАМа привлекли новейшую военную технику
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
16:21 9 Февраля Мошенники из Волгограда обманули более 20 жителей Сахалинской области, их ждет суд
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 8 Февраля Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
- 15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
- 11:07 7 Февраля Белорусы в сахалинской икре не обнаружили икры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?