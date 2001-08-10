Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске изменилась организация дорожного движения на пересечении проспектов Мира и Победы
11:38, | Новости общества Сахалина и Курил

С 14 февраля все школы Южно-Сахалинска возобновляют обучение в очном формате

С 14 февраля все школы Южно-Сахалинска возобновляют обучение в очном формате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школы Южно-Сахалинска с 14 февраля возвращаются к очному формату обучения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в связи с высокой заболеваемостью среди школьников и педагогов с 7 по 12 февраля включительно учебный процесс во всех школах Южно-Сахалинска был организован с использованием дистанционных технологий. Первоклассники находились на дополнительных каникулах.

С понедельника, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, дети вернутся к привычному формату обучения. Также будет возобновлена работа секций и кружков по программам дополнительного образования.

Напоминаем, что при первых признаках заболевания необходимо остаться дома и обратиться к врачу.

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