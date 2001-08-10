Сахалинские спасатели проходят водолазную подготовку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

09 февраля 2022 года на базе поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области прошли тренировочные занятия по водолазной подготовке. Тренировки проходили в два этапа, до обеда с водолазами прошли занятия по охране труда при выполнении водолазных спусков и работ, а во второй половине дня прошли практические занятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В начале практической тренировки водолазы прошли инструктаж и проверили: экипировку, гидрокостюмы, воздушные дыхательные аппараты, ласты, маски и оснащённость спецоборудованием для ведения водолазных работ. После проверки началось погружение в бассейн на глубину 4 метра где водолазы отрабатывали различные упражнения под водой, а именно аварийная работа водолазов в паре, поиск различных предметов с имитацией мутной воды и оказание первой помощи аварийному водолазу. В тренировки принимали участие 5 водолазов работая в парах.

- Основная цель этих занятий - оценить профессиональную подготовку водолазов и отработать практические навыки работы под водой. Такого рода занятия проходят ежемесячно, сделано это для натренированности водолазного состава, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области Дмитрий Кублицкий.