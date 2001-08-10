Предпринимателям Южно-Сахалинска дают субсидии на организацию физкультурно-спортивной работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-сахалинские предприятия и индивидуальные предприниматели в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» могут получить субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией физкультурно-спортивной работы по месту проживания граждан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для этого юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям необходимо с 10 февраля до 11 марта включительно подать заявку в департамент по делам молодёжи и спорту администрации Южно-Сахалинска (ул. Невельская, 31, каб. 5) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
С более подробной информацией о предоставлении субсидии, условиями отбора и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Справки по телефону 312-598 (доб.3).
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