С 1 февраля в Южно-Сахалинске на маршруте №105 действует новая тарифная сетка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отдел транспорта департамента городского хозяйства информирует пассажиров об установлении актуальных тарифов на проезд в пригородных автобусах маршрута №105 "Земляничные Холмы - с. Дальнее – с. Ёлочки – Дачи", расссказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с учетом изменения тарифа на проезд в общественном транспорте, которое произошло в Южно-Сахалинске с 1 января 2022 года - стоимость проезда до конечной остановки составит 46 рублей (ранее 43), а до верхней улицы Елочек - 36 рублей (ранее 34).

Отметим, маршрут №105 - пригородный, плата за проезд взимается с учетом базового городского тарифа и стоимости одного километра пути за пределами города.

Актуальную тарифную сетку в валидаторы загрузили с сегодняшнего дня. Это было связано с необходимостью выполнить перерасчет километража движения автобусов по маршруту. До этого времени пассажиры ездили по тарифу 2021 года.