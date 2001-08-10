Власти Южно-Сахалинска напоминают, что крыши следует чистить от наледи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг состояния дворовых территорий. Особое внимание сотрудники отдела муниципального жилищного контроля сейчас уделяют кровлям жилых домов, рассказали ТИА "Остров " в городской администрации.

Напомним, управляющие компании обязаны своевременно принимать меры по устранению с крыш наледи и сосулек. По информации отдела муниципального жилищного контроля, на текущий момент проведено 7 мониторингов, обследовано более 150 кровель. Выявлены нарушения, управляющим организациям выдано 17 предостережений.

В частности, сегодня специалисты выявили нарушения в жилом фонде ООО УК «ЖЭУ-2» и «ЖЭУ-3». Сосульки, наледь и снежные навесы образовались на кровле дома № 94 по ул. Амурской, а также №110 по ул. Поповича. Управляющим компаниям будет направлено предостережение в трехдневный срок принять меры и устранить нарушения. В случае игнорирования - материалы будут направлены в государственную жилищную инспекцию.

Также специалисты проводят проверки по требованию прокуратуры. УК выдано 5 предписаний. Материалы также будут направлены в прокуратуру для принятия решения о привлечении к административной ответственности.

Обращаем внимание, что наледь и сосульки, образовавшиеся на балконе жилого дома, обязан убрать собственник квартиры.

Работу с собственниками или правообладателями административных зданий, торговых центров, магазинов и т.д. ведут сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. Сейчас проводятся профилактические мероприятия. Проверено 71 здание, выявлено 58 нарушений в части наличия наледи и сосулек. На данный момент собственники 28-ми объектов нарушения устранили, кровли расчищены. По остальным - работы будут произведены в ближайшее время.

В отношении правообладателей объектов и управляющих организаций, не принявших мер по устранению нарушений, материалы направляются в ГЖИ или административную комиссию для решения вопроса о привлечении к ответственности. Штрафные санкции для юридических лиц по линии административной комиссии - до 250 тысяч рублей. По линии ГЖИ за нарушение лицензионных требований: для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, для юридических - до 300 тысяч рублей.

Отметим, в случае причинения вреда здоровью или имуществу правообладатели зданий и УК несут ответственность вплоть до уголовной.

Сведения о том, какая управляющая компания обслуживает тот или иной дом, опубликованы в разделе "Городское хозяйство" на сайте администрации Южно-Сахалинска.

О фактах недобросовестной работы УК жители могут самостоятельно сообщать в отдел муниципального жилищного контроля мэрии Южно-Сахалинска по номеру: 300-785 (доб. 1, 2, 3, 4, 5). Также жалобы можно оставлять по номеру диспетчерской ДГХ: 300-475.

Информацию о сосульках на кровлях административных зданий необходимо направлять через портал «Сахалин.онлайн».