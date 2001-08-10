Южносахалинцев просят убрать личный транспорт с улиц Курильской и Дзержинского на время расчистки от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в ночь, с 21.00 МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» будет проводить расширение проезжей части и вывоз снега на ул. Курильской от ее пересечения с ул. Чехова до перекрестка с ул. Дзержинского.

Автомобилистов просят не парковать личный транспорт вдоль проезжей части на этом участке, чтобы не препятствовать работе дорожных служб. На месте будет работать эвакуатор.

Также ночью техника будет работать на ул. Дзержинского от ул. Сахалинской на север ориентировочно до здания №35 («Сахалин Энерджи»).

В четверг, 27 января, с 9.00 будет производиться расчистка тротуаров на улице Невельской от ее перекрестка с ул. Амурской до ул. Чехова. Граждан убедительно просят не оставлять машины на этом участке.

Оставить машины можно на перехватывающих парковках. Их адреса размещены на официальном сайте Южно-Сахалинска.