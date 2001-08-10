"Горный Воздух" вошел в топ-10 лучших мест в России для катания на сноуборде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших российских курортов для сноубординга в 2022 году по итогам онлайн-опроса на тему, на каком курорте лучше всего кататься на сноуборде.

В первую десятку курортов для катания на сноуборде в России входят "Роза Хутор" в горах Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, Белокуриха в Алтайском крае, "Абзаково" в Башкортостане, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, курорты Сорочаны в Московской области и "Бобровый лог" в Красноярске, а также курорты "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске и "Гора Белая" в Свердловской области.

Так, "Роза Хутор" принимал соревнования по сноуборду Олимпиады-2014 в Сочи, а на курорте "Абзаково" на этой неделе пройдет чемпионат России по сноуборду в параллельном слаломе.

По данным ТурСтат, курорт "Роза Хутор" в горах Сочи получил 27% голосов в онлайн-опросе как лучший курорт для сноуборда, Шерегеш в Кемеровской области - 15%, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии - 10%, Белокуриха в Алтайском крае - 8%, "Абзаково" в Башкортостане - 7%, "Большой Вудъявр" (БигВуд) в Мурманской области - 6%, курорты Сорочаны в Московской области и "Бобровый лог" в Красноярске - по 5%, курорты "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске и "Гора Белая" в Свердловской области - по 3%.

Рейтинг российских курортов для катания на сноуборде представлен по результатам интернет-опроса более пятидесяти тысяч посетителей портала ТурСтат в январе 2022 года.