Маршрут №34 в Южно-Сахалинске будет временно ходить по измененной схеме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До окончания строительства южного канализационного коллектора на ул. Авиационной автобусы маршрута №34 с 17 января ходят по временно измененной схеме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, двигаясь со стороны города по пр. Мира, автобус сворачивает на ул. Больничную, а затем по ул. Ленина движется до остановки «Большая Елань». В обратную сторону движение начинается от остановки «Большая Елань» с противоположной стороны улицы.

Данная схема введена в связи с перекрытием участка ул. Авиационной от автомобильного моста до пересечения с пр. Мира, где продолжаются работы по строительству канализационного коллектора.

Добавим, маршруты №6 и №18 продолжают движение по ул. Больничной.

За движением пассажирского транспорта можно следить в режиме реального времени на информационном портале http://bus.yuzhno-sakh.ru/. Уточнить расписание автобусов и приблизительное время прибытия/отбытия можно у диспетчеров по телефону горячей линии: 51-00-51.