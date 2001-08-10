Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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На некоторых перекрестках Южно-Сахалинска вместо светофоров поставят регулировщиков
15:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Планировочные районы и села Южно-Сахалинского ГО активно освобождаются от снежных завалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селах и планировочных районах Южно-Сахалинска продолжается
активная работа по расчистке территорий от снега. Борьба с последствиями
мощного циклона ведется в круглосуточном режиме.
 
Так, на сегодняшний день в Березняках и Старорусском от снежных завалов
освобождены улично-дорожная сеть и пешеходные зоны для безопасного
передвижения людей. Подходы к социальным учреждениям, школе и детскому саду
— доступны. Сейчас техника приступает к расчистке внутриквартальных проездов.
Вывоз снега с территорий сел запланирован на завтра.
 
В новом микрорайоне Дальнего во всю ширину дороги расчищены пер. Алых
роз, Большая Полянка, сейчас работы ведутся на ул. 1-ой Московской и Крымской.
Затем к расчистке приступят на ул. Ближней и в самом селе Дальнем. Как отмечают
в управлении территорией, ситуацию с расчисткой ул. Байкальской осложняет
брошенный личный автотранспорт. Также проблемными пока остаются участки для
пешеходов. На данный момент от снега освобождена часть дворов. Проезд на
внутриквартальных территориях, к социальным учреждениям — обеспечен. В
Елочках также дороги пробиты для движения. К вывозу снега планируют приступить
завтра в первой половине дня.
 
В порядок полностью приведена улично-дорожная сеть в Новоалексанровске,
Ключах, Новой Деревне. Проезжая часть максимально расширена, практически все
внутриквартальные территории освобождены от снега, подъезд к поликлинике,
детским садам и школам обеспечен. К работе по расчистке пешеходных зон активно
подключаются управляющие компании. Снег будут вывозить в ночь.
Одновременно работы ведутся в Луговом. Проезд по дорогам обеспечен,
продолжается расчистка дворовых территорий. Подъездные пути к социальным
объектам также расчищены.
 
Работа по ликвидации циклона продолжается в Синегорске и Санаторном.
Сейчас основной упор сделан на расширение дорог, межквартальных проездов,
которые были ранее пробиты в одну колею - для этого была привлечена
дополнительная техника. На линию уже запустили рейсовые автобусы. Во дворах
расчистка ведется силами управляющих компаний.
 
В планировочных районах Хомутово, Весточке, Лиственничном все проезды
открыты. На данный момент завершаются работы по расчистке на улицах Сахарова,
Журавлиной, Автомобильной, Лаперуза, Флагманской, а также на участке ул. Оленья
Горка в Лиственничном. Одновременно в круглосуточном режиме организован вывоз
снега — в первую очередь с территорий социальных учреждений и мусорных
контейнерных площадок.
Напомним, по вопросам расчистки городского округа звонки от жителей
принимаются по номеру мобильной приемной: 27-27-27, 8(914)757-27-27. На этом
номере работает WhatsApp и функция СМС-сообщений. Обращения принимаются в
режиме обратной связи (то есть вам ответят), ежедневно с 8 до 00.00.

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