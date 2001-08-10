Планировочные районы и села Южно-Сахалинского ГО активно освобождаются от снежных завалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селах и планировочных районах Южно-Сахалинска продолжается

активная работа по расчистке территорий от снега. Борьба с последствиями

мощного циклона ведется в круглосуточном режиме.

Так, на сегодняшний день в Березняках и Старорусском от снежных завалов

освобождены улично-дорожная сеть и пешеходные зоны для безопасного

передвижения людей. Подходы к социальным учреждениям, школе и детскому саду

— доступны. Сейчас техника приступает к расчистке внутриквартальных проездов.

Вывоз снега с территорий сел запланирован на завтра.

В новом микрорайоне Дальнего во всю ширину дороги расчищены пер. Алых

роз, Большая Полянка, сейчас работы ведутся на ул. 1-ой Московской и Крымской.

Затем к расчистке приступят на ул. Ближней и в самом селе Дальнем. Как отмечают

в управлении территорией, ситуацию с расчисткой ул. Байкальской осложняет

брошенный личный автотранспорт. Также проблемными пока остаются участки для

пешеходов. На данный момент от снега освобождена часть дворов. Проезд на

внутриквартальных территориях, к социальным учреждениям — обеспечен. В

Елочках также дороги пробиты для движения. К вывозу снега планируют приступить

завтра в первой половине дня.

В порядок полностью приведена улично-дорожная сеть в Новоалексанровске,

Ключах, Новой Деревне. Проезжая часть максимально расширена, практически все

внутриквартальные территории освобождены от снега, подъезд к поликлинике,

детским садам и школам обеспечен. К работе по расчистке пешеходных зон активно

подключаются управляющие компании. Снег будут вывозить в ночь.

Одновременно работы ведутся в Луговом. Проезд по дорогам обеспечен,

продолжается расчистка дворовых территорий. Подъездные пути к социальным

объектам также расчищены.

Работа по ликвидации циклона продолжается в Синегорске и Санаторном.

Сейчас основной упор сделан на расширение дорог, межквартальных проездов,

которые были ранее пробиты в одну колею - для этого была привлечена

дополнительная техника. На линию уже запустили рейсовые автобусы. Во дворах

расчистка ведется силами управляющих компаний.

В планировочных районах Хомутово, Весточке, Лиственничном все проезды

открыты. На данный момент завершаются работы по расчистке на улицах Сахарова,

Журавлиной, Автомобильной, Лаперуза, Флагманской, а также на участке ул. Оленья

Горка в Лиственничном. Одновременно в круглосуточном режиме организован вывоз

снега — в первую очередь с территорий социальных учреждений и мусорных

контейнерных площадок.

Напомним, по вопросам расчистки городского округа звонки от жителей

принимаются по номеру мобильной приемной: 27-27-27, 8(914)757-27-27. На этом

номере работает WhatsApp и функция СМС-сообщений. Обращения принимаются в

режиме обратной связи (то есть вам ответят), ежедневно с 8 до 00.00.