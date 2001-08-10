На Сахалине в 2021 году в пять раз выросло количество зарядных станций для электромобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале этого года на территории Сахалинской области насчитывалось 15 электрических зарядных станций для авто. По состоянию на декабрь 2021 года в регионе установлены 75 электрозарядок. Предприниматели отмечают, что расширению зарядной инфраструктуры способствует поддержка правительства Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве энергетики.

Тариф на электроэнергию для владельцев электрозарядных станций снижен на 30%. Субсидирование тарифа в конечном итоге снижает стоимость зарядки электромобилей для автовладельцев. Кроме того, разрабатывается порядок субсидирования предпринимателей в сфере развития электрозарядной инфраструктуры (закупка и установка ЭЗС).

- Сейчас этот бизнес находится в зачаточной стадии, электрозарядки только начинают появляться. Рынок имеет огромный потенциал, потому что количество электромобилей будет расти, и это повысит спрос на услуги электрозарядок, - прокомментировал генеральный директор ООО "Электрокар Сахалин" Антон Батюк.

В 2021 году зарядные станции впервые появились не только в Южно-Сахалинске, но и в других районах области: Долинском, Смирныховском, Поронайском, Холмском, Корсаковском, Макаровском и Курильском районах.