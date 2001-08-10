Часть автобусов частных перевозчиков продолжает движение по Южно-Сахалинску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным на 16.00 по 4 единицы транспорта курсирует на маршруте № 67ч и 67пр, по два автобуса на маршрутах № 28пр, 45пр и 45ч. Также одна транспортная единица передвигается по маршруту № 104.

Напомним, что в связи с ухудшением видимости на дорогах автобусы МУП «Транспортная компания» временно приостановили движение по городу и вернулись в автопарк.