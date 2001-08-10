Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2022
Сейчас 01:02
75,77|86,89|66,91
В Южно-Сахалинске прекращено движение городских автобусов
16:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть автобусов частных перевозчиков продолжает движение по Южно-Сахалинску

Часть автобусов частных перевозчиков продолжает движение по Южно-Сахалинску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным на 16.00 по 4 единицы транспорта курсирует на маршруте № 67ч и 67пр, по два автобуса на маршрутах № 28пр, 45пр и 45ч. Также одна транспортная единица передвигается по маршруту № 104.

Напомним, что в связи с ухудшением видимости на дорогах автобусы МУП «Транспортная компания» временно приостановили движение по городу и вернулись в автопарк.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?