Уборочная техника всю ночь устраняла последствия циклона на улицах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Техника дорожных предприятий ночью работала на всех улицах, в том числе в частном секторе и планировочных районах. Расчистку осложняли погодные условия и автомобили горожан, оставленные на обочинах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, во Владимировке в полторы полосы расчищены основные улицы - Деповская, Колодезная, Кирпичная, Карпатская. Далее задача - расширять проезд.

Сложная ситуация в новом микрорайоне Дальнего. На всех улицах жители оставили свои автомобили. Как итог - грейдер не может работать, поскольку не проходит между машин. Это существенно помешало расчистке. Проезд есть не на всех улицах и только в одну полосу.

Практически не удалось прочистить межквартальные проезды. Также из-за брошенных автомобилей. В связи с чем, оперативно не расчищены подъезды к некоторым детским садам.

В Синегорске погрузчик работал всю ночь, но сломался. Привезти необходимые запчасти на данный момент невозможно в связи с закрытием синегорской трассы.

Техника вышла в район СНТ «Трансстроевец», «Новодеревнское» и др, пробиться туда ночью не могли также из-за перекрытой дороги. Проезд в сторону «Ласточки» в одну полосу.

В настоящее время на расчистке городского округа задействовано 216 единиц техники и 122 рабочих.

Горожан призывают при первой возможности убрать личный транспорт с улиц на перехватывающие парковки. Они расположены по следующим адресам:

- между пр. Мира и ул. Дзержинского по ул. Хабаровской;

- с южной стороны дома по ул. Поповича, 25;

- площадка возле музея «Россия - моя история».