С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 января 2022 года «Первая водная концессионная компания» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ) оказывает услуги потребителям городского округа «Город Южно-Сахалинск» в статусе гарантирующей организации. Соответствующее постановление администрации города подписано 8 декабря 2021 года, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Также приказом Региональной энергетической комиссии № 105-ОКК от 27.12.2021 года установлены тарифы на питьевую воду и водоотведение на период 2022-2070 гг.
На обслуживании абонентов смена гарантирующего поставщика не отразится, предприятие продолжит работать в штатном режиме. С 1 февраля 2022 года потребители Южно-Сахалинска получат квитанции за услуги «водоснабжение» и «водоотведение» с реквизитами новой ресурсоснабжающей организации – ООО «Первая водная концессионная компания».
Абоненты, проживающие в многоквартирных домах, могут передавать показания приборов учета по телефону 31-26-90 или на сайте МУП «ГИАЦ» (rkc.yuzhno-sakh.ru) по 20 число каждого месяца.
Жителям частного сектора для передачи сведений о потребленном ресурсе, рекомендуем воспользоваться мессенджером WhatsАpp (+7 984-139-25-47), а также позвонить по телефону 49-79-26. Показания необходимо передавать с 10 по 25 число каждого месяца, с указанием номера лицевого счета и адреса.
Для юридических лиц действуют прежние номера телефонов и электронная почта для передачи показаний и направления заявлений в электронном виде: priem@sakhvodokanal.ru, abonotdel2011@yandex.ru, тел. 49-79-27. Срок передачи показаний - до 25 числа ежемесячно.
По всем вопросам начисления и оплаты услуг ООО «Первая водная концессионная компания» абоненты могут по обращаться по телефонам: +7 (4242) 49-79-20, +7 (4242) 49-79-27, +7 (4242) 49-79-24. Сообщить об утечках, открытых колодцах, засорах канализации, или получить информацию по холодному водоснабжению и водоотведению можно по телефонам +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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