Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2021
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19:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Чиновники Южно-Сахалинска съездили на место пожара в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Сегодня, 30 декабря, после поступления информации о пожаре в жилом доме в селе Дальнее на улице Гвардейской, 2 на место выезжали представители администрации Южно-Сахалинска.

Департамент социальной политики проконсультировал жильцов по всем мерам социальной поддержки. Это единовременная выплата отдельным категориям граждан, в том числе и неработающим пенсионерам после пожара в размере до 50000 рублей, а также возможность по желанию временно разместиться в муниципальном пункте «Ласточка».

Администрация держит ситуацию на контроле и готова содействовать горожанам в решении вопросов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии.

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