Чиновники Южно-Сахалинска съездили на место пожара в Дальнем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 30 декабря, после поступления информации о пожаре в жилом доме в селе Дальнее на улице Гвардейской, 2 на место выезжали представители администрации Южно-Сахалинска.
Департамент социальной политики проконсультировал жильцов по всем мерам социальной поддержки. Это единовременная выплата отдельным категориям граждан, в том числе и неработающим пенсионерам после пожара в размере до 50000 рублей, а также возможность по желанию временно разместиться в муниципальном пункте «Ласточка».
Администрация держит ситуацию на контроле и готова содействовать горожанам в решении вопросов, рассказали ТИА «Острова» в мэрии.
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