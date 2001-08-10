Сахалинки заняли весь пьедестал на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Золото, серебро и две бронзы завоевали сахалинские горнолыжники на шестом этапе Кубка России среди мужчин и женщин. Гонка в дисциплине слалом проходила на территории курорта "Абзаково" 21 декабря, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

У женщин, которые завершили испытание первыми, победу одержала сахалинская горнолыжница Рината Абдулкаюмова. Во время первой попытки, девушка пришла второй, но уже в следующей гонке сильно оторвалась от соперниц.

Лидировавшая после первой трассы с преимуществом в более чем полсекунды над Абдулкаюмовой Софья Крохина стала в итоге второй, проиграв победительнице целых 0.84 секунды. Бронза у Софьи Матвеевой.

В мужском слаломе тоже сохранилась борьба за лидерство. На второй трассе первым стартовал красноярец Антон Енджиевский, который сумел показать лучший результат в попытке и закономерно стал лидером. Но ещё лучше прошел трассу спортсмен из Подмосковья Константин Рябица, который опередил главного соперника на 0.59 секунды и стал победителем этапа.

Борьбу за третье место провели между собой сахалинцы Артем Кашинцев и Роман Зверян. В итоге Зверян, имевший после первой трассы пятый результат, сумел обойти Кашинцева и выиграл бронзу этапа, опередив соперника на 0.09 секунды.