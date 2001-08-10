Школьники южно-сахалинских и корейских школ пообщались онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьники Южно-Сахалинска и Республики Корея приняли участие в образовательной сессии. Мероприятие прошло в онлайн формате 21 декабря. В нем приняли участие старшеклассники гимназий № 1, 2, 3 и Восточной гимназии областного центра и учащиеся Канвонского Международного образовательного института, старшей школы города Сокчо, рассказали ТИА "Острова" в ГБУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области".

В 2016 году был подписан Протокол о сотрудничестве в сфере образования между министерством образования Сахалинской области и Департаментом образования провинции Канвандо Республики Корея. Это позволило двум странам обмениваться делегациями школьников с целью знакомства с системой образования в России и Республики Корея, а также с культурой и историей.

- В течение двух лет проводились обмены. Каждую поездку принимающая сторона готовила культурную программу: знакомство с историческими местами, архитектурой городов, культурными памятниками. Школьники проживали в семьях и это позволяло лучше узнать особенности быта. Ребята посещали уроки вместе со своими сверстниками, участвовали в мастер-классах по преподаванию русского и корейских языков. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой обмены прекратились. Сейчас по предложению корейской стороны данное мероприятие проводится вновь, но в онлайн формате. Надеюсь сессии пройдут насыщенно и плодотворно! А как только позволит эпидемиологическая обстановка обмен делегациями возобновиться вновь, - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Во время первой сессии ребята познакомились друг с другом, рассказали о своих увлечениях и школах, в которых они обучаются. Школьники подготовили для своих сверстников викторину и узнали больше о культуре и истории стран.

- Сессия прошла интересно. Это полезная языковая практика, которая поможет лучше общаться с иностранцами. Интересно было узнать о корейских школах. Раньше я думала, что уроки у них проводятся до позднего вечера, но оказалось, что их система образования похожа на нашу: до обеда они обучаются, а после время для выполнения домашнего задания. На следующей встрече хотелось бы узнать сколько человек в их школе изучает русский язык и насколько он популярен в их стране, - поделилась десятиклассница из Восточной гимназии Южно-Сахалинска Ева Мелехина.

К следующей онлайн встрече, которая состоится 27 декабря, школьники Сахалина и Кореи должны подготовить творческие номера и небольшие сообщения на темы, касающиеся экологии, здоровья, продолжительности жизни.