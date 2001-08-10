В Южно-Сахалинске наградили победителей спартакиады трудовых коллективов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице состоялась торжественная церемония награждения по итогам VI спартакиады трудовых коллективов Южно-Сахалинска, за первое место в которой боролись 24 команды, рассказади ТИА "Острова" в городской администрации.
Участники состязаний, приуроченных к году Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, соревновались в бадминтоне, плавании, мини-футболе, пулевой стрельбе из пневматической винтовки, настольном теннисе, легкоатлетической эстафете, а также продемонстрировали свою физическую подготовку, выполнив ряд нормативов комплекса ГТО.
Как отмечают в департаменте по делам молодежи и спорту, год от года трудовые коллективы города показывают отличные результаты в различных видах спорта. Среди постоянных участников появляются новые организации, представляющие различные сферы деятельности на территории Южно-Сахалинска, а значит растет и число горожан, выбирающих здоровый образ жизни и занимающихся спортом.
Так, по результатам всех дисциплин победителями VI спартакиады трудовых коллективов Южно-Сахалинска стала команда департамента по делам молодежи и спорту администрации города, набравшая по сумме 7 зачетов 302 очка. Команда была в тройке сильнейших в пулевой стрельбе, плавании, настольном теннисе, а также стала лидером в ГТО.
«Серебро» завоевала команда департамента образования администрации Южно-Сахалинска, показав достойные результаты в легкоатлетической эстафете, ГТО, мини-футболе - 302 очка.
Почетное третье место заняла команда «Сахалин Энерджи», набравшая 300 очков. Коллектив лидировал в настольном теннисе, а также отлично справился в соревнованиях по плаванию, бадминтону и легкоатлетической эстафете.
Проявив активное участие в спартакиаде, в десятке лучших оказались команды:
- АО «Дальморнефтегеофизика» (лучшие в пулевой стрельбе и мини-футболе) -284 очка;
- АО «Сахалинская коммунальная компания» (лучшие в бадминтоне) - 272 очка;
- Южно-Сахалинское отделение №8567 ПАО «Сбербанк» (достойные результаты в бадминтоне и мини-футболе) - 248 очков;
- Поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Сахалинской области (лучшие в легкоатлетической эстафете) - 240 очков;
- Сахалинский регион Дальневосточной железной дороги (лучшие в плавании, второе место в бадминтоне) - 232 очка;
- АО «Сахалин-Инжиниринг» (достойный результат в настольном теннисе) - 202 очка;
- ООО «Сахалинстрой» - 170 очков.
Также за активное участие в спартакиаде и лучший результат в настольном теннисе отдельно была отмечена команда Союза пенсионеров России.
Еще одним приятным событием церемонии стало награждение работников сферы физической культуры и спорта. Памятные знаки в честь 75-летия со дня образования Сахалинской области за заслуги в профессиональной и общественной деятельности вручили 18 горожанам.
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