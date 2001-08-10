В Корсакове отремонтировали фасад детской поликлиники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К наступлению холодов здание утеплили и придали ему новый эстетически привлекательный вид, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Ремонт проведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, запущенной по инициативе Президента Владимира Путина. В районах области мы приводим в порядок медицинские учреждения, устанавливаем передовое оборудование, совершенствуем систему записи на прием к специалистам. Для пациентов и врачей должны создаваться самые комфортные условия. Это необходимо для повышения качества и доступности медицины на островах, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Главным недостатком здания 70-х годов постройки была низкая теплоемкость. Старый фасад температуру в помещениях «не держал», а, кроме того, Госпожнадзор признал его не соответствующим требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям.
- Капремонт продолжался около четырех месяцев. Подрядчик очень добросовестно подошел к выполнению всех работ. Рабочие демонтировали старую фасадную систему, утеплили здание и после этого установили новую с использованием керамогранита. Также по всему периметру здания сделаны отмостка и пандус. Сейчас температура в помещениях повысилась, пациентам и медицинскому персоналу стало гораздо комфортнее здесь находиться, – рассказал главный врач Корсаковской ЦРБ Константин Горфункель.
Поликлиника рассчитана на 270 посещений в смену. Сюда обращаются дети со всего района. За один визит бывает необходимо посетить несколько врачей или процедур.
- Раньше здание продувало, пациенты и специалисты жаловались на прохладу. Сейчас ничто не отвлекает от приемов. Даже к строительному шуму посетители отнеслись с пониманием. Родители отмечают, что сейчас стало теплее. Все теперь обязательно сдают вещи в гардероб, а раньше чаще оставались в куртках, - добавила заведующая детской поликлиникой Валентина Кузнецова.
В прошлые годы для удобства посетителей в поликлинике полностью перестроили регистратуру, добавили в нее открытого пространства и ярких красок. В холле установили инфомат, чтобы каждый мог оперативно получить талон. В ближайших планах – усовершенствовать видеонаблюдение, благоустроить прилегающую к поликлинике территорию и создать для посетителей парковочные места.
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