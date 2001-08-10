В селе Новотроицкое появилась еще одна благоустроенная детская площадка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации национального проекта Жилье и городская среда, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Анивском районе создана площадка, на которой размещен детский городок. Новая общественная территория появилась на ул. Октябрьская перед детским садом "Теремок", рассказали ТИА "Острова" в администрации Ановского района.

- Я не ожидала, что получится так разнообразно и гармонично одновременно. Мы с сыном выходим из детского сада и обязательно здесь задерживаемся, потому что моему Максимке здесь очень нравится. И горки, и качели, - поделилась жительница села Новотроицкое Марина Мошкова.

В рамках проекта, поддержанного и согласованного с жителями села на площадке установлены игровые архитектурные формы, выполненные в стиле средневековых замков из экологичных материалов. Для обеспечения травмобезопасности для маленьких сельчан подрядчики постелили прорезиненное покрытие. Для родителей, установлена скамейка, выполненная необычном стиле.

В текущем году, по инициативе жителей Анивского района в селах и в городе Анива появились восемь новых общественных территорий, созданных в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В частности, благоустроена общественная территория многоквартирного дома №27 на ул. Невельского в г. Анива, общественная территория с зоной отдыха в селе Троицкое, и общественная территория с игровой зоной в селе Мицулёвка. Благоустроен сквер «Грушевый сад» в селе Новотроицкое, общественная территория по ул. Калинина в районе православного храма в г. Анива. Также появилась общественная территория по ул. Победы на против дома культуры в г. Анива и общественная территория с зоной отдыха в селе Петропавловское.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Анивском районе планируется благоустроить общественную территорию с зоной отдыха в с. Воскресенское. Кроме того, при наличии финансирования планируется благоустроить общественную территорию сквер дружбы в г. Анива.